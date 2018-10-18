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Восемь юных спортсменов из Саратова примут участие во Всероссийском фестивале ГТО

Новости / Спорт
Восемь юных спортсменов из Саратова примут участие во Всероссийском фестивале ГТО


Соревнования среди обучающихся образовательных организаций пройдут в Международном детском центре «Артек» (Республика Крым).

По информации министерства молодежной политики и спорта области, в состав региональной делегации вошли восемь юных спортсменов из Саратова и Пугачевского района. Все они являются победителями региональных отборочных соревнований, которые проводились 7-8 августа на стадионе «Локомотив» и в ДОЛ «Молодежный».

Всероссийский этап фестиваля ГТО пройдет с 17 октября по 7 ноября в Республике Крым. Победителя и призеров в командном зачете определят по сумме баллов, полученных не только в спортивных состязаниях, но и по результатам участия в творческих конкурсах (в частности, на фестивале показывают визитную карточку команды). Команда-победитель увезет с собой переходящий Кубок Всероссийского фестиваля ГТО. Лучшие в личном первенстве определятся по сумме очков в шести видах испытаний комплекса ГТО.

Фото http://mbou-sosh-16-ku.ucoz.ru