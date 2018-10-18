В Саратове задержан подозреваемый в квартирной краже
Он может быть причастен к другим аналогичным преступлениям.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, сотрудниками отдела полиции №3 по подозрению в совершении квартирной кражи задержан гражданин 1993 года рождения. По версии полицейских, в июле прошлого года мужчина путем обмана и злоупотребления доверием проник в квартиру жительницы Кировского района 1941 года рождения, откуда тайно похитил денежные средства в сумме 327 тысяч рублей.
У сотрудников полиции есть основания полагать, что задержанный может быть причастен к совершению аналогичных противоправных действий на территории Саратова. Всех, кто пострадал от действий данного лица, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам 74-75-90, 74-79-98, «02» (по мобильному телефону – «102»).