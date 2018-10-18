Алексей Гуськов начал продвижение новой комедии в России

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Продюсер Алексей Гуськов уверен, что нельзя не учитывать реакцию зрителя – российское кино без этого существовать не может. По его словам, если создатели не будут знать, для кого они снимают фильмы, в какой-то момент залы могут оказаться пустыми. В рамках тура продвижение картины активно идет и в социальных сетях. Алексей Гуськов внимательно следит за отзывами на Youtube, «В Контакте» и в Instagram. Зрители очень часто делятся впечатлениями от фильма сразу после просмотра.Уже сейчас можно сказать, что продюсер выбрал правильную форму продвижения картины (https://вечнаяжизньалександрахристофорова.рф). Присутствие главного исполнителя и продюсера на показе привлекает внимание зрителей и прессы. Комедия уже получила массу восторженных отзывов.