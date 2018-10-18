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Алексей Гуськов начал продвижение новой комедии в России

Новости
Алексей Гуськов начал продвижение новой комедии в России

Алексей Гуськов представляет новую комедию «Вечная жизнь Александра Христофорова». Он называет ее «таблеткой от осенней хандры». В этой картине Гуськов снялся в главной роли и выступил продюсером. Главная премьера фильма состоится в кинотеатрах страны 18 октября. Но Гуськов решил организовать всероссийский тур предпремьер в 30 городах России, чтобы лично посмотреть, как зритель будет реагировать на картину, где смеяться, а в каких местах скучать.

Продюсер Алексей Гуськов уверен, что нельзя не учитывать реакцию зрителя – российское кино без этого существовать не может. По его словам, если создатели не будут знать, для кого они снимают фильмы, в какой-то момент залы могут оказаться пустыми. В рамках тура продвижение картины активно идет и в социальных сетях. Алексей Гуськов внимательно следит за отзывами на Youtube, «В Контакте» и в Instagram. Зрители очень часто делятся впечатлениями от фильма сразу после просмотра.

Уже сейчас можно сказать, что продюсер выбрал правильную форму продвижения картины (https://вечнаяжизньалександрахристофорова.рф). Присутствие главного исполнителя и продюсера на показе привлекает внимание зрителей и прессы. Комедия уже получила массу восторженных отзывов.