В городском парке Липки состоялся фестиваль «Добрый Саратов»

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Суть форума состоит в том, что в парках, скверах российских городов благотворительные, общественные, волонтерские организации рассказывают о своих добрых делах. Отсюда и название фестиваля «Добрый город». Акцию организовал фонд «Забытые живые» Елены и Геннадия Тимченко. Первый подобный «добрый» форум состоялся в Санкт-Петербурге. Всего насегодняшний день в движении участвуют 92 города России. Саратов проводит фестиваль во второй раз. В орбиту добрых дел вовлечены уже 16 организаций. В них работают люди, для которых волонтерство, благотворительность, добровольческая деятельность являются потребностью души. Собравшись вместе, они устроили в любимом горожанами саду яркий праздник. Участники были настолько разными! Поэтому и программа фестиваля сложилась очень интересной.Много развлечений было придумано для саратовских ребят. Впрочем, одинаково познавательным и увлекательным «добрый» форум стал и для родителей. Им предоставилась возможность купить на ярмарке декоративные поделки, изготовленные мамами детей с ограниченными возможностями здоровья. Также для взрослых была подготовлена презентация благотворительных организаций нашего региона, концерт рок-музыкантов.Фонд «Забытые живые» создавался с целью помощи пожилым людям, оказавшимся без поддержки. Но настоящее добро не имеет масштабов, и фестивальная инициатива выросла в большое движение, цель которого дарить заботу и неравнодушие не только старшему, но и младшему поколению, нуждающемуся в помощи.Приняла участие в форуме недавно созданная в Саратове следж-хоккейная команда «Крылья».По словам организаторов фестиваля, расширить границы «Доброго Саратова» удалось при непосредственной поддержке регионального министерства внутренней политики и общественных отношений. В этом году был сделан акцент на волонтерском движении. Оно растет и множится. Присоединяйтесь!Елена Маркелова