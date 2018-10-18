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В ноябре будут курсировать дополнительные электрички

Новости
В ноябре будут курсировать дополнительные электрички


АО «Саратовская ППК» назначает дополнительные маршруты пригородных поездов 5 и 6 ноября.

5 ноября будут курсировать пригородный поезд № 6022 сообщением Саратов-1 – Ершов: отправление со ст. Саратов-1 в 17:44, прибытие на конечную ст. Ершов в 20:44 и пригородный поезд № 6024 сообщением Ершов – Озинки: отправление со ст. Ершов в 21:10, прибытие на конечную ст. Озинки в 23:11.

6 ноября будут курсировать пригородный поезд № 6023 сообщением Озинки – Ершов: отправление со ст. Озинки в 02:51, прибытие на конечную ст. Ершов в 4:51 и пригородный поезд № 6021 сообщением Ершов – Саратов-1: отправление со ст.Ершов в 5:13, прибытие на конечную ст. Саратов-1 в 8:02.

"Время отправления и прибытия поездов – местное", - сообщает пресс-служба ПривЖД.