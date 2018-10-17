Гостиницы области должны будут пройти классификацию на «звездность»

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По информации пресс-службы комитета по туризму, в рамках заседания состоялось обсуждение вопросов по организационно-техническому сопровождению процедуры классификации объектов гостиничного бизнеса, повышению культуры гостеприимства, новым подходам к продвижению услуг, увеличению доходности и повышению конкурентоспособности, внедрению стандартизации менеджмента качества на соответствие ИСО 9001-2015.- Пока наши гостиницы не спешат получать звезды, ведь эта процедура сегодня добровольная, но не бесплатная, - отметила Виктория Бородянская. - В федеральный перечень туристских объектов Минкультуры России внесены всего лишь девять объектов туриндустрии, которым присвоены «звезды». Безусловно, мы в постоянном режиме проводим информационную работу с нашими предпринимателями о том, что классификацию проходить надо, она необходима самим гостиницам для того, чтобы быть конкурентными в гостиничном бизнесе. Кроме того, напомню основные постулаты классификации. Это не рейтинг на самое лучшее средство размещения, это, прежде всего, соблюдение стандартов обслуживания, обеспечение безопасности и достойного качества, предоставляемых в гостиницах. Также гостиничный бизнес должен быть информационно открыт и доступен при оказании помощи конечному потребителю в компетентном выборе гостиницы. Поэтому в очередной раз призываю саратовских предпринимателей задуматься о классификации своих объектов и напоминаю, что с 1 января 2019 года вступает в силу закон об обязательной классификации гостиниц по принципу звездности.Фото https://t4.ftcdn.net