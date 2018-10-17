17 октября 2018 16:10 СРЕДА
Новости
14:33 | 17 октября
В ноябре будут курсировать дополнительные электрички
13:20 | 17 октября
Гостиницы области должны будут пройти классификацию на «звездность»
12:28 | 17 октября
В городском парке Липки состоялся фестиваль «Добрый Саратов»
11:03 | 17 октября
На фестивале «Живое образование» детям и взрослым предложили альтернативу школе
10:10 | 17 октября
В Саратовском районе на час ограничат движение через железнодорожный переезд
09:18 | 17 октября
Петровской библиотеке присвоят имя Сергея Михалкова
18:00 | 16 октября
В Хвалынском районе отменен карантин по нодулярному дерматиту крупного рогатого скота
16:48 | 16 октября
В областном музее краеведения состоится презентация сборника по материалам межрегиональных краеведческих чтений
15:28 | 16 октября
В музее Федина состоится круглый стол к 100-летию Александра Галича
14:15 | 16 октября
Саратовские аграрии завоевали 118 медалей на выставке «Золотая осень – 2018»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Гостиницы области должны будут пройти классификацию на «звездность»

Новости
Гостиницы области должны будут пройти классификацию на «звездность»


Об этом сообщила председатель комитета по туризму области Виктория Бородянская на заседании «круглого стола» в Торгово-промышленной палате региона.

По информации пресс-службы комитета по туризму, в рамках заседания состоялось обсуждение вопросов по организационно-техническому сопровождению процедуры классификации объектов гостиничного бизнеса, повышению культуры гостеприимства, новым подходам к продвижению услуг, увеличению доходности и повышению конкурентоспособности, внедрению стандартизации менеджмента качества на соответствие ИСО 9001-2015.

- Пока наши гостиницы не спешат получать звезды, ведь эта процедура сегодня добровольная, но не бесплатная, - отметила Виктория Бородянская. - В федеральный перечень туристских объектов Минкультуры России внесены всего лишь девять объектов туриндустрии, которым присвоены «звезды». Безусловно, мы в постоянном режиме проводим информационную работу с нашими предпринимателями о том, что классификацию проходить надо, она необходима самим гостиницам для того, чтобы быть конкурентными в гостиничном бизнесе. Кроме того, напомню основные постулаты классификации. Это не рейтинг на самое лучшее средство размещения, это, прежде всего, соблюдение стандартов обслуживания, обеспечение безопасности и достойного качества, предоставляемых в гостиницах. Также гостиничный бизнес должен быть информационно открыт и доступен при оказании помощи конечному потребителю в компетентном выборе гостиницы. Поэтому в очередной раз призываю саратовских предпринимателей задуматься о классификации своих объектов и напоминаю, что с 1 января 2019 года вступает в силу закон об обязательной классификации гостиниц по принципу звездности.

Фото https://t4.ftcdn.net