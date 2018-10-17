На фестивале «Живое образование» детям и взрослым предложили альтернативу школе
На территории Наукограда Московской финансово-юридической академии 13 октября состоялся очередной фестиваль «Живое образование». Генеральным инфо-партнером события выступила «Zebainy Ltd» и проект «Сказбука». На мероприятии гости – дети и родители – встретились с разработчиками методик альтернативного образования.
Разные модели и форматы развивающего обучения для детей можно было опробовать на десятках интерактивных площадок. Так, семейный клуб «Кайманчик» пригласил ребят в мастерскую «ИзВсегоЧтоНашел», где каждый желающий смог воплотить в жизнь собственную идею, самостоятельно выпилив рамку или склеив самолетик. Новые авторские сценарии уроков по конструированию протестировали кураторы пространства «Йохоклуб». Испытать себя в самых разных ипостасях можно было в «Академии возможностей LADья», побывать на волшебной планете позволяла планета «England», перевоплотиться в актеров предложил интеллектуальный театр «МироБерасо».
Пока дети занимались на площадках, их родители слушали лекции ведущих специалистов в сфере психологии, педагогики и медицины. Посетители фестиваля остались очень довольны мероприятием.