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В Затоне пройдет экологическая акция «Волга, живи»

Новости
В Затоне пройдет экологическая акция «Волга, живи»

21 октября всостоится выпуск мальков травоядных рыб – толстолобика и белого амура.

По информации комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области, за три месяца фондом «Волга, живи» собрано рекордное число денег на зарыбление, которые потрачены на закупку 92 тысяч шт. малька. Общий вес выпущенной рыбы составит более двух тонн.

Выращены мальки на специализированном рыбоводческом предприятии и адаптированы к естественным условиям среды обитания.

Впервые в Саратовской области подобная акция прошла в 2016 году, когда было выпущено около 37 тысяч толстолобиков и сазана.

Фото http://vseprokiev.com.ua