Петровской библиотеке присвоят имя Сергея Михалкова
На торжественное мероприятия приглашен внук писателя Егор Кончаловский.
По информации министерства культуры области, присвоение Детско-юношеской библиотеке Петровска имени Сергея Михалкова состоится завтра, 18 октября. В этот день пройдет праздничная программа «Все начинается с детства». Особенным подарком от Российского Фонда культуры для станет спектакль «СМИХАЛКОВКИ» Театра пластики рук Hand Made (г.Санкт – Петербург).
Специально для участия в торжественной церемонии в Петровск приедет режиссер, продюсер, внук писателя Егор Кончаловский.
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