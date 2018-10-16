В Хвалынском районе отменен карантин по нодулярному дерматиту крупного рогатого скота
С 15 октября на территории поселка Северный Хвалынского района отменен карантин по нодулярному дерматиту.
В рамках оздоровительных мероприятий ветеринарные врачи провели лечение заболевших коров. Специалисты еженедельно выполняли подворные обходы с целью выявления больных животных. В селе проведена вынужденная вакцинация всего восприимчивого поголовья. Территории личных подсобных хозяйств (два ЛПХ), в которых зарегистрировано заболевание, подвергнуты дезинфекции.
В соответствии с требованиями ветеринарных правил в течение 12 месяцев после отмены карантина в населенном пункте и зоне радиусом 5 километров от его границ запрещается ввоз не вакцинированного против нодулярного дерматита крупного рогатого скота и вывоз данного вида животных (за исключением вывоза на убой). На указанной территории запрещено проведение ярмарок, выставок, других мероприятий, связанных с передвижением и скоплением восприимчивых животных.