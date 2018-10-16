В областном музее краеведения состоится презентация сборника по материалам межрегиональных краеведческих чтений
19 октября в 15.00 в Саратовском областном музее краеведения состоится презентация нового издания.
Это сборник «Саратовская область в исторической ретроспективе: материалы Межрегиональных XIV краеведческих чтений, посвященных 80-летию образования Саратовской области и 130-летию Саратовского областного музея краеведения».
В сборник включены материалы краеведческих чтений, которые проходили в музее краеведения 29-30 ноября 2016 года. Среди участников чтений были ученые и преподаватели вузов, работники музеев, архивов и библиотек, сотрудники историко-культурных и экологических центров, краеведы.
Опубликованные материалы представляют результаты археологических, геологических, палеонтологических, историко-архивных, этнографических и биографических исследований Саратовского Поволжья. Значительная часть материалов посвящена истории Поволжья советского периода. Рассматриваются проблемы атрибуции и представления предмета в музейном пространстве, различные формы работы с посетителями в современных условиях бытования музея.