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В областном музее краеведения состоится презентация сборника по материалам межрегиональных краеведческих чтений

Новости


19 октября в 15.00 в Саратовском областном музее краеведения состоится презентация нового издания.

Это сборник «Саратовская область в исторической ретроспективе: материалы Межрегиональных XIV краеведческих чтений, посвященных 80-летию образования Саратовской области и 130-летию Саратовского областного музея краеведения».

В сборник включены материалы краеведческих чтений, которые проходили в музее краеведения 29-30 ноября 2016 года. Среди участников чтений были ученые и преподаватели вузов, работники музеев, архивов и библиотек, сотрудники историко-культурных и экологических центров, краеведы.

Опубликованные материалы представляют результаты археологических, геологических, палеонтологических, историко-архивных, этнографических и биографических исследований Саратовского Поволжья. Значительная часть материалов посвящена истории Поволжья советского периода. Рассматриваются проблемы атрибуции и представления предмета в музейном пространстве, различные формы работы с посетителями в современных условиях бытования музея.