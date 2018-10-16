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В музее Федина состоится круглый стол к 100-летию Александра Галича

Новости / Культура
В музее Федина состоится круглый стол к 100-летию Александра Галича


Мероприятие «Когда я вернусь…» пройдет 18 октября в 17.00.

"А.Галич – выдающийся поэт, один из родоначальников авторской песни, драматург, сценарист, прозаик. Его поэтическое творчество многогранно и содержит в себе богатейший спектр – от резкой сатиры до пронзительной лирики, от жанровых зарисовок до философских размышлений о бытии. Признанный советский драматург, Галич нашел в себе мужество отказаться от благополучной жизни и выбрать нелегкий путь правды и свободы, который привел его к исключению из творческих союзов и вынужденной эмиграции", - напомнили в музее.

В рамках круглого стола предполагается обсудить ряд вопросов, касающихся творчества и личности поэта: художник и власть; русская история и классическая литература в интерпретации Галича; особенности его поэтики; творчество поэта в контексте 1960–1970-х годов и в современном восприятии.

Принять участие в работе круглого стола приглашаются все поклонники творчества А.А.Галича.