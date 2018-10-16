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Саратовские аграрии завоевали 118 медалей на выставке «Золотая осень – 2018»

Новости / АПК
Саратовские аграрии завоевали 118 медалей на выставке «Золотая осень – 2018»


Крупнейший агропромышленный форум по традиции прошел в Москве в ВВЦ.

По информации министерства сельского хозяйства области, по итогам конкурсов, которые прошли в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2018» саратовские предприятия пищевой перерабатывающей промышленности, учреждения АПК области, племенные хозяйства получили 118 медалей. В их числе 76 золотых, 27 серебряных, 15 бронзовых. Правительство Саратовской области отмечено Гран-при и дипломом за активную работу регионального стенда и за вклад в развитие выставки.

По словам министра сельского хозяйства области Татьяны Кравцевой, коллективная экспозиция региона была представлена на едином стенде. Здесь были представлены макеты инвестиционных проектов отрасли мелиорации и аграрной науки, в витринах стенда размещалась продукция пищевой промышленности. Особое внимание уделялось ассортименту, выпускаемому под региональными брендами. В течение работы стенда проводились дегустации продукции предприятий – участников выставки.

В отдельном павильоне выставки была организована экспозиция «Животноводство и племенное дело», где 5 хозяйств области продемонстрировали племенных сельскохозяйственных животных: коров, лошадей, птиц.

Также в ВВЦ свой потенциал продемонстрировали семеноводческие предприятия и хозяйства: новые перспективные сорта семян зерновых сельскохозяйственных культур, образцы фасовки продукции, презентационные материалы.

Делегация области приняла участие в деловых мероприятиях программы Российской выставки, ключевой темой которых были дальнейшие качественные преобразования отрасли путем наращивания экспорта продукции АПК.

Фото https://pp.userapi.com