В новый аэропорт пустили автобусы

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Жители Энгельса доедут до нового аэропорта на 444 автобусе, а саратовцы - на 101-м маршруте.Между Саратовом и строящимся аэропортом "Гагарин" в Сабуровке появится новый 101-й маршрут автобуса. Соответствующий приказ подписал министр транспорта и дорожного хозяйства области.Автобусы будут двигаться в прямом направлении от 1-го Ленинского проезда (автовокзал) по улицам Емлютина, Кутякова, Большая Садовая, Тракторная, проспект 50 лет Октября, Ипподромная, Шехурдина, проспекту Строителей, Вольскому тракту через Зоринский, Клещевку по Северному подходу. Конечным пунктом станет остановка "Аэропорт "Гагарин".На обратном пути автобусы пройдут от Северного подхода к селу Клещевка, поселок Зоринский, через Вольский тракт по проспекту Строителей, Шехурдина, Ипподромную, проспект 50 лет Октября, Тракторная, Большая Садовая, Московская до начального остановочного пункта на автовокзале.Этим же приказом предписывается установить в пути следования остановочные пункты: автовокзал, 1-я, 2-я, 3-я Дачные, СНИИМ, техучилище, Чемодурова, 6 й, КП "Вольский тракт", Клещевка поворот, аэропорт "Гагарин".А из Энгельса в новый аэропорт поедет еще один автобусный маршрут - № 444 "Энгельс КП – Аэропорт "Гагарин":"в прямом направлении – от начального остановочного пункта (Энгельс КП) по площади Свободы, улицам Коммунистическая, Нестерова, Полиграфическая, Студенческая далее по автомобильной дороге через пос. Прибрежный, с. Шумейка, с. Пристанное, пос. Дубки (по улицам Солнечная, Центральная), с. Расловка 1 далее по Северному подходу к аэропорту Саратов – Центральный до конечного остановочного пункта (аэропорт "Гагарин");в обратном направлении – от конечного остановочного пункта (аэропорт "Гагарин") по Северному подходу к аэропорту Саратов – Центральный далее по автомобильной дороге через с. Расловка 1-я, пос. Дубки (по улицам Центральная, Солнечная), с. Пристанное, с. Шумейка, пос. Прибрежный в г. Энгельс (по улицам Студенческая, Полиграфическая, Нестерова, Пушкина, Телеграфная, площади Свободы) до начального остановочного пункта (Энгельс КП)".