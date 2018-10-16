Бывший судебный пристав-исполнитель заподозрен в мздоимстве

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По информации СУ СКР по Саратовской области, в мае 2017 года 28-летний мужчина, являясь судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов по Аткарскому и Екатериновскому районам УФССП по Саратовской области, получил лично взятку в размере 60 тысяч рублей от местной жительницы, в отношении которой им велось исполнительное производство о взыскании с нее задолженности перед банком-кредитором. Незаконное вознаграждение предназначалось за отмену запрета на проведение регистрационных действий с транспортными средствами должницы. Судебный пристав исполнитель неправомерно вынес постановление об отмене указанного запрета и предоставил данный документ женщине при получении от нее денежных средств в качестве взятки.Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, поступившим из территориального отдела полиции. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.Фото http://osetia.sledcom.ru