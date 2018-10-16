В Саратовском районе временно закрывается переезд
Водителей просят выбирать альтернативный маршрут.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в связи с ремонтными работами с 21:00 16 октября до 05:00 17 октября будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 11 км перегона Примыкание – Багаевка (автодорога Саратов – Березина Речка, Заводской район). Объезд возможен через путепровод по ул. Тульской.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.