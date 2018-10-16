«Малиновый рассвет»: Ирина Туманова и Роман Графов исполняют новые песни
Новый музыкальный альбом «Малиновый рассвет» Ирины Тумановой, известного автора, композитора и певицы, увидел свет. Поклонники с удовольствием приняли подарок, который создавался вдумчиво и медленно в сотрудничестве с талантливым исполнителем Романом Графовым. Изначально планировалось включить в альбом несколько песен-дуэтов и композиции с мужским вокалом. Но в результате родился «Малиновый рассвет» – многогранный, нежный, расцвеченный божественной акварелью сборник.
Слушателя с первой композиции буквально завораживает хрустально чистый вокал Ирины Тумановой, обволакивающий и густой вокал Романа Графова, музыкальный дизайн Александра Волкова, современные аранжировки, стилистическое разнообразие и переплетение шансона, современно звучащего хауса, урбанизированного кантри и винтажного диско.
Всех, кто хочет насладиться глубиной, теплом и великолепным звуком, автор приглашает к диалогу. Песни Ирины Тумановой (http://www.tumanovaband.com/) наполнят счастьем, помогут душе расслабиться, оттаять и согреться.