16 октября 2018 03:39 ВТОРНИК
Новости
17:45 | 15 октября
Жителей региона приглашают написать большой этнографический диктант
16:36 | 15 октября
Гостей «Балтики» на V Oсtober Beer Festival ждет интересная программа
15:39 | 15 октября
Саратовский НПЗ и Минприроды провели совместную акцию
15:29 | 15 октября
Саратовец завоевал золото первенства мира по самбо
14:40 | 15 октября
В Саратовской области подключены к отоплению более 11 тысяч жилых домов
13:33 | 15 октября
Первые спектакли фестиваля Янковского: мудрость безумия, манящая мечта, хитрая интеллектуальная ловушка
12:15 | 15 октября
Футболисты СГУ набрали три очка на турнире в Тамбове
11:22 | 15 октября
Владимир Машков, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова: «Учитель оставил нам уникальное наследие"
09:57 | 15 октября
Школьникам и студентам покажут лучшие фильмы "Киновертикали"
09:00 | 15 октября
Более 6 тысяч саратовцев приняли участие в общегородском субботнике
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Гостей «Балтики» на V Oсtober Beer Festival ждет интересная программа

Новости
Гостей «Балтики» на V Oсtober Beer Festival ждет интересная программа


По традиции на предприятиях «Балтики» от Санкт-Петербурга до Хабаровска 20 октября отметят юбилейный V Oсtober Beer Festival. Большой праздник с приглашением гостей, поклонников пенного напитка, состоится в этот день на всех заводах компании – уже подготовлена интересная программа.

В рамках программы посетителей «Балтики» ждут интерактивная экскурсия по заводу, знакомство со всеми этапами производства пива по мировым стандартам, с успехами компании на международной арене и на отечественном пивоваренном рынке. Участники мероприятия смогут лично убедиться в качестве пива, посетив мастер-класс по правилам дегустации напитка, поучаствовать в специальном турнире Beer Quiz и понять секрет успеха «Балтики», которая с 1996 года является ведущей компанией среди российских производителей пива.

Сергей, участник прошлогоднего праздника, поделился своими незабываемыми впечатлениями от посещения «Балтики» во время October Beer Festival-2017. Он рассказал, что организаторы события сумели создать удивительную атмосферу настоящего европейского фестиваля, устроив многочисленные конкурсы, обеспечив веселую музыку, антураж, костюмы и вкусное пиво. Его восхитили также масштабы предприятия, линии розлива и автоматизация производства.