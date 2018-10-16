Гостей «Балтики» на V Oсtober Beer Festival ждет интересная программа
По традиции на предприятиях «Балтики» от Санкт-Петербурга до Хабаровска 20 октября отметят юбилейный V Oсtober Beer Festival. Большой праздник с приглашением гостей, поклонников пенного напитка, состоится в этот день на всех заводах компании – уже подготовлена интересная программа.
В рамках программы посетителей «Балтики» ждут интерактивная экскурсия по заводу, знакомство со всеми этапами производства пива по мировым стандартам, с успехами компании на международной арене и на отечественном пивоваренном рынке. Участники мероприятия смогут лично убедиться в качестве пива, посетив мастер-класс по правилам дегустации напитка, поучаствовать в специальном турнире Beer Quiz и понять секрет успеха «Балтики», которая с 1996 года является ведущей компанией среди российских производителей пива.
Сергей, участник прошлогоднего праздника, поделился своими незабываемыми впечатлениями от посещения «Балтики» во время October Beer Festival-2017. Он рассказал, что организаторы события сумели создать удивительную атмосферу настоящего европейского фестиваля, устроив многочисленные конкурсы, обеспечив веселую музыку, антураж, костюмы и вкусное пиво. Его восхитили также масштабы предприятия, линии розлива и автоматизация производства.