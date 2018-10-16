Саратовский НПЗ и Минприроды провели совместную акцию

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В режиме реального времени Саратовский нефтеперерабатывающий завод и Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области провели традиционную совместную экологическую акцию для оценки качества атмосферного воздуха в Заводском районе Саратова.Пробы воздуха были взяты в Комсомольском поселке специалистами передвижного экологического поста, который предоставил Саратовский НПЗ.Отбор проходил под контролем экспертов регионального природоохранного ведомства и журналистов.Передвижной экологический пост Саратовского НПЗ оборудован метеокомплексом и автоматическими газоанализаторами. Это позволяет получать метеоданные и результаты анализов атмосферного воздуха по диоксиду серы, диоксиду азота, диоксиду углерода и сероводороду в режиме онлайн.Результаты анализов показали, что отклонений и превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе в точке замера не выявлено, а по некоторым примесям зафиксированные концентрации были значительно ниже допустимых нормативов. Так, по результатам измерений было установлено, что уровень оксида углерода в 50 раз меньше предельно допустимой концентрации (0, 1 мг/м³), диоксид азота — в 17 раз (0, 012 мг/м³), диоксид серы — в 77 раз (0, 0065 мг/м³) и сероводород — в 20 раз (0, 0004 мг/м³) меньше ПДК.Государственный мониторинг состояния атмосферного воздуха на территории города Саратова проводит центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на стационарных постах. Каждый стационарный пост охватывает зону в 5 км. По словам начальника отдела нормирования, экологической экспертизы и мониторинга окружающей среды министерства Натальи Кечиной, "благодаря мобильной экоаналитической лаборатории Саратовского нефтеперерабатывающего завода мы можем сверить показатели, оценить качество воздуха в конкретной точке в режиме реального времени".В этом году такая акция проходила уже третий раз подряд.