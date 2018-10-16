16 октября 2018 03:40 ВТОРНИК
Новости
17:45 | 15 октября
Жителей региона приглашают написать большой этнографический диктант
16:36 | 15 октября
Гостей «Балтики» на V Oсtober Beer Festival ждет интересная программа
15:39 | 15 октября
Саратовский НПЗ и Минприроды провели совместную акцию
15:29 | 15 октября
Саратовец завоевал золото первенства мира по самбо
14:40 | 15 октября
В Саратовской области подключены к отоплению более 11 тысяч жилых домов
13:33 | 15 октября
Первые спектакли фестиваля Янковского: мудрость безумия, манящая мечта, хитрая интеллектуальная ловушка
12:15 | 15 октября
Футболисты СГУ набрали три очка на турнире в Тамбове
11:22 | 15 октября
Владимир Машков, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова: «Учитель оставил нам уникальное наследие"
09:57 | 15 октября
Школьникам и студентам покажут лучшие фильмы "Киновертикали"
09:00 | 15 октября
Более 6 тысяч саратовцев приняли участие в общегородском субботнике
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Саратовский НПЗ и Минприроды провели совместную акцию

Новости / Общество
В режиме реального времени Саратовский нефтеперерабатывающий завод и Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области провели традиционную совместную экологическую акцию для оценки качества атмосферного воздуха в Заводском районе Саратова.

Саратовский НПЗ и Минприроды провели совместную акцию



Пробы воздуха были взяты в Комсомольском поселке специалистами передвижного экологического поста, который предоставил Саратовский НПЗ.
Отбор проходил под контролем экспертов регионального природоохранного ведомства и журналистов.

Саратовский НПЗ и Минприроды провели совместную акцию

Передвижной экологический пост Саратовского НПЗ оборудован метеокомплексом и автоматическими газоанализаторами. Это позволяет получать метеоданные и результаты анализов атмосферного воздуха по диоксиду серы, диоксиду азота, диоксиду углерода и сероводороду в режиме онлайн.

Результаты анализов показали, что отклонений и превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе в точке замера не выявлено, а по некоторым примесям зафиксированные концентрации были значительно ниже допустимых нормативов. Так, по результатам измерений было установлено, что уровень оксида углерода в 50 раз меньше предельно допустимой концентрации (0, 1 мг/м³), диоксид азота — в 17 раз (0, 012 мг/м³), диоксид серы — в 77 раз (0, 0065 мг/м³) и сероводород — в 20 раз (0, 0004 мг/м³) меньше ПДК.

Саратовский НПЗ и Минприроды провели совместную акцию

Государственный мониторинг состояния атмосферного воздуха на территории города Саратова проводит центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на стационарных постах. Каждый стационарный пост охватывает зону в 5 км. По словам начальника отдела нормирования, экологической экспертизы и мониторинга окружающей среды министерства Натальи Кечиной, "благодаря мобильной экоаналитической лаборатории Саратовского нефтеперерабатывающего завода мы можем сверить показатели, оценить качество воздуха в конкретной точке в режиме реального времени".
В этом году такая акция проходила уже третий раз подряд.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код