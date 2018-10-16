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Жителей региона приглашают написать большой этнографический диктант

Новости
Жителей региона приглашают написать большой этнографический диктант

Всероссийская акция пройдет 2 ноября в каждом субъекте Российской Федерации накануне Дня народного единства.

По информации министерства образования области, участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам дается 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 30.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование.

В Саратовской области диктант будут писать в пяти городах. В Саратове площадки будут организованы в 11 корпусе СГУ имени Н.Г.Чернышевского, Саратовском областном педагогическом колледже и лицее №37, в Энгельсе - на базе Энгельсского технологического института, в Балакове - в гимназии №1 и средней школе №28, в Вольске - в педагогическом колледже имени Ф.И.Панферова и гимназии имени Героя Советского Союза В.В.Талалихина, в Балашове - в гимназии им. Героя Советского Союза Ю.А.Гарнаева.

Фото http://tlt1.ru