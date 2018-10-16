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Саратовец завоевал золото первенства мира по самбо

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Саратовец завоевал золото первенства мира по самбо


Соревнования проходил с 12 по 14 октября в Тбилиси.

По информации министерства молодежной политики и спорта области, всего за победу в разных весовых категориях боролись свыше 250 самбистов, представляющих 36 стран мира.

В составе российской сборной выступил спортсмен саратовского областного центра спортивной подготовки, воспитанник ДЮСШ п.Турки Арман Товмасян. В весовой категории до 56 кг он завоевал для России медаль высшей пробы.

Фото http://om-saratov.ru