Саратовец завоевал золото первенства мира по самбо
Соревнования проходил с 12 по 14 октября в Тбилиси.
По информации министерства молодежной политики и спорта области, всего за победу в разных весовых категориях боролись свыше 250 самбистов, представляющих 36 стран мира.
В составе российской сборной выступил спортсмен саратовского областного центра спортивной подготовки, воспитанник ДЮСШ п.Турки Арман Товмасян. В весовой категории до 56 кг он завоевал для России медаль высшей пробы.
Фото http://om-saratov.ru