16 октября 2018 03:40 ВТОРНИК
Новости
17:45 | 15 октября
Жителей региона приглашают написать большой этнографический диктант
16:36 | 15 октября
Гостей «Балтики» на V Oсtober Beer Festival ждет интересная программа
15:39 | 15 октября
Саратовский НПЗ и Минприроды провели совместную акцию
15:29 | 15 октября
Саратовец завоевал золото первенства мира по самбо
14:40 | 15 октября
В Саратовской области подключены к отоплению более 11 тысяч жилых домов
13:33 | 15 октября
Первые спектакли фестиваля Янковского: мудрость безумия, манящая мечта, хитрая интеллектуальная ловушка
12:15 | 15 октября
Футболисты СГУ набрали три очка на турнире в Тамбове
11:22 | 15 октября
Владимир Машков, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова: «Учитель оставил нам уникальное наследие"
09:57 | 15 октября
Школьникам и студентам покажут лучшие фильмы "Киновертикали"
09:00 | 15 октября
Более 6 тысяч саратовцев приняли участие в общегородском субботнике
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратовской области подключены к отоплению более 11 тысяч жилых домов

Новости / Новости ЖКХ
В Саратовской области подключены к отоплению более 11 тысяч жилых домов


36 муниципалитетов завершили вхождение в отопительный сезон.

По информации министерства строительства и ЖКХ области, на сегодняшний день к отоплению подключены 11067 жилых домов (78,2%) и 4612 объектов социальной сферы (98,5%).

Завершили вхождение в отопительный сезон, подключив теплоисточники, объекты социальной сферы и жилые дома 36 муниципалитетов области. Подключение к теплу продолжается в Балаковском, Балашовском, Воскресенском, Энгельсском районах, ЗАТО Светлый и Саратове.

Сообщается, что в областном центре подключено 522 объекта социальной сферы (89,1%), 3941 жилой дом (59,8%) с центральным и индивидуальным отоплением.

Фото https://avatars.mds.yandex.net