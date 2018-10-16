В Саратовской области подключены к отоплению более 11 тысяч жилых домов
36 муниципалитетов завершили вхождение в отопительный сезон.
По информации министерства строительства и ЖКХ области, на сегодняшний день к отоплению подключены 11067 жилых домов (78,2%) и 4612 объектов социальной сферы (98,5%).
Завершили вхождение в отопительный сезон, подключив теплоисточники, объекты социальной сферы и жилые дома 36 муниципалитетов области. Подключение к теплу продолжается в Балаковском, Балашовском, Воскресенском, Энгельсском районах, ЗАТО Светлый и Саратове.
Сообщается, что в областном центре подключено 522 объекта социальной сферы (89,1%), 3941 жилой дом (59,8%) с центральным и индивидуальным отоплением.
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