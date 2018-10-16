Первые спектакли фестиваля Янковского: мудрость безумия, манящая мечта, хитрая интеллектуальная ловушка
Завершились первые три дня Четвёртого Всероссийского театрального фестиваля имени Олега Янковского. Мудрость безумия от Мастерской Фоменко, манящая мечта "Безымянный звезды" Московского театра Олега Табакова, хитрая интеллектуальная ловушка "Олеанны" (РАМТ) стали для саратовских зрителей большим подарком, сделанным городу Саратовским академическим театром драмы.
Безумные подчас мудрее всех ловкачей в мире — таким нам увиделся основной посыл спектакля «Безумная из Шайо», представленный Мастерской Петра Фоменко. Главная героиня — живая достопримечательность района. «Она здесь у себя», - говорят о ней в кафе, в котором разворачивается первое действие. Заслуженная артистка РФ Галина Тюнина ведет свою роль виртуозно. Появляясь на сцене, она наполняет действие энергией, жизнь начинает вертеться вокруг нее, что не может не раздражать четырех дельцов, собравшихся обсудить свои махинации. Героиня Тюниной живет в созданном воображением мире, и ей в нем абсолютно комфортно. Чтобы заразить жизнелюбием Пьера, решившегося на суицид, ей достаточно рассказать свой распорядок дня. «Для того, чтобы ощутить тягу к жизни, достаточно найти в утренней почте письмо с расписанием дел на сегодня. Письмо написано тобою же накануне – так всего разумней. Вот мой утренний урок: заштопать юбку красной ниткой, осторожно прогладить страусовые перья, написать пресловутое запоздалое письмо бабушке, и так далее и тому подобное». В общем, в ее жизни «все легко, все радостно». Эта гармония нарушается, когда она узнает, что мир полон «сутенеров», которые «всем заправляют, все портят». «Теперь же у всего, что едят, на что смотрят, что создается трудом – у вина, у спектаклей, у каждой вещи – есть как бы свой сутенер», - рассказывает Мусорщик, и героиня решается с помощью таких же безумных подруг противостоять мировому злу в лице дельцов, которые готовы основательную часть Парижа пустить на воздух, чтобы добыть нефть.
Фото с официального сайта Мастерской Петра Фоменко
Сцена, где четыре героини держат совет, могла бы стать отдельным спектаклем, настолько симпатично они обитают в своем придуманном мире. У каждой из них свой призрак, своя мечта. Только изредка и нехотя они возвращаются в реальность, чтобы вынести суд злодеям. В финале главная героиня все же отправляет их в преисподнюю (ее «роль» в спектакле играет канализационный колодец), после чего благополучно возвращается в мир грез, где ждет ее свой призрак Берто.
Вся более чем трехчасовая история подана легко и изящно. В спектакле нет ни одной лишней детали, ни одного лишнего персонажа. Труппа Мастерской Петра Фоменко дала мощный старт фестивалю.
Тем временем на Малой сцене Академдрамы шел спектакль "Олеанна" московского Российского академического молодежного театра. Уже в самом названии пьесы Дэвида Мэммета и постановке Владимира Мирзоева кроется иносказание. В нем спрятаны имена норвежских переселенцев Оле и Анны, которые тщетно пытались создать в каменистой Пенсильвании дом-мечту. Главной в истории общения самовлюбленного профессора (сногсшибательный в своей многоликости Евгений Николаевич Редько) и его студентки (Мария Рыщенкова подает Кэролл в ее стремлении достигнуть желаемого во что бы то ни стало ожившей натянутой струной) является игра эмоций и молниеносная их смена. "Олеанна" - психологическая иллюстрация того, как мешает человеку образовательный институт, если он замешан на унизительной оценочной системе. Владимир Мирзоев мастерски применил пьесу американского драматурга к российскому менталитету и современным реалиям, отличительной чертой которых является как раз то самое стремление получить желаемые блага любой ценой. Браво, "профессор" Евгений Николаевич Редько! Браво," ученица" Маша Рыщенкова! Спасибо, Владимир Владимирович!
Два следующих фестивальных вечера на сцене старого ТЮЗа светло и мягко «мерцала» «Безымянная звезда» Московского театра Олега Табакова. Озаренное светом помещение, сооруженное из светлого же дерева, занимает все сценическое пространство. Эта комната и помещение вокзала, и жилище романтика Мирроу. Марин не углубляется в прорисовку психологических обоснований поведения главных героев. За этим ходом кроется желание постановщика выразить важность присутствия мечты в жизни человека. Пусть несбыточной, но согревающей душу.
Воскресным вечером на Большой сцене театра имени И.А.Слонова состоялся спектакль "Мёртвые души" Школы драматического искусства. Его поставил режиссёр, ученик Юрия Петровича Киселева Игорь Яцко. Эффектно поданные центральные персонажи, остроумная буффонада от персонажей второстепенных, эксцентричная речевая подача, и фоном этому бушующему карнавалу проплывающие на заднике картины русской природы. И все тут: смех до слез и одновременно больно, прямо в сердце бьющая актуальность. Рифмовкой современности с преисподней на основе классического произведения, "Мёртвые души" Игоря Яцко ассоциируются у меня с постановкой "ДоХХХод", которой наша Академдрама открыла сезон 2018-2019. Оба режиссерских высказывания не оставляют надежд, что когда-то, пусть и в очень далёком будущем, жизнь изменится к лучшему. И герои обоих спектаклей таковы, что от них не приходится ждать воззвания: "полюбите нас черненькими". Но тем самым они устраивают зрителю хорошую душевную встряску. Как-то чётче начинаешь видеть, уже в реальной жизни решительно отметая все наносное, деля происходящее вокруг на чёрное и белое.
Спасибо, фестиваль, за волшебство, которое ты щедро даришь. Впереди неделя театрального праздника, о котором «Известия Российских регионов» обязательно расскажут своим читателям.
Автор Елена Маркелова