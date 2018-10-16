Футболисты СГУ набрали три очка на турнире в Тамбове

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Помимо хозяев в соревнованиях приняли участие Саратовского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна и победители Первой группы (сезона 2017-2018 гг.) Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова.По информации пресс-службы СФК СГУ, первый игровой день для нашей команды ознаменовался победой над командой с берегов Невы. Саратовцы забили три безответных гола в ворота соперника. Открыл счет Андрей Суровцев, затем дважды отличился Михитар Захарян.10 октября соперником СФК СГУ стал новичок Премьер-группы – футбольный клуб Кабардино-Балкарского государственного университета. Этот матч преподнес сюрпризы. Саратовцы активно атаковали, однако реализация их подводила. Соперники были более успешны и во втором тайме забили два мяча. В финале встречи нашей команде удалось только сократить счет - 1:2.11 октября центральным матчем турнира стала встреча старожилов НСФЛ – Тамбовского и Саратовского государственных университетов. "Игра проходила по сценарию предыдущего игрового дня: маломоментный первый тайм и интригующий второй, - сообщили подробности в пресс-службе. - Окрыленные беспроигрышным стартом нового сезона, футболисты ТГУ первыми открыли счет. На 45 минуте мяч забил Евгений Беляков, а спустя несколько минут полузащитник хозяев Валдез Чимбото. Терять очки не входило в планы саратовцев. Футболисты с берегов Волги ринулась в атаку, но подводила реализация. СГУ забил в самом конце встречи, гол записал на себя Иван Яненко. Итог 2:1 и победа Тамбовского университета им. Г.Р. Державина".Всего в Премьер-группе НСФЛ принимают участие 16 команд. В турнирной таблице сразу три команды набрали 9 очков и располагаются в следующей последовательности: Кубанский государственный университет (Краснодар), Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону), Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева (Орел). Сборная СГУ с 3 очкам после 3 туров расположилась на 10 месте. Следующий турнир саратовские футболисты проведут на выезде в Казани с 29 октября по 1 ноября.