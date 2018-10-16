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Школьникам и студентам покажут лучшие фильмы "Киновертикали"

Новости / Культура
Школьникам и студентам покажут лучшие фильмы "Киновертикали"


Ожидается, что их посмотрят более 3,5 тысяч саратовцев.

В области дан старт программе «На крыльях саратовской «Киновертикали». В октябре и ноябре в рамках проекта «Малое кино – большое будущее» фильмы юных и профессиональных авторов фестиваля посмотрят жители Федоровского, Красноармейского, Калиниского, Екатериновского, Лысогорского и Саратовского районов. Показы и обсуждение лучших фестивальных лент «Киновертикали 2018» пройдут на площадках школ Саратова и саратовских вузов.

Школьники и студенты Саратовской области увидят получивший Приз губернатора Саратовской области анимационный фильм «Волны древней реки», его авторы - творческая группа студии анимации «ДваКадра» (г.Саратов). Также вниманию зрителей будут представлены новые фильмы режиссеров – участников конкурса фильмов «Киновертикали», снятых профессиональными авторами для детей и юношества: «Со дна вершины» (режиссер М.Цоцория) и «Рок» (режиссер И.Шахназаров). Об этом сообщает пресс-центр проекта «Малое кино – большое будущее».