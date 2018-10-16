Более 6 тысяч саратовцев приняли участие в общегородском субботнике
Произведены работы по благоустройству зеленых зон, санитарной очистке территорий и остановочных пунктов.
По информации пресс-службы городской администрации, в субботу, 13 октября, уборка велась во всех районах. Совместными усилиями было очищено 336,6 тыс. кв. м газона, выкошено - 16,5 тыс. кв. м, ликвидировано 7 несанкционированных свалок, вывезено почти 3 тыс. куб. м. мусора.
Кроме того, во время субботника было очищено 570 придомовых территорий и дворов, а также убрано 575 тыс. кв. м. улиц и площадей. Также были проведены работы по очистке 42 остановочных пунктов.
В мэрии пообещали, что работы по благоустройству продолжатся и на следующей неделе.