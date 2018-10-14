Joom берет под свой контроль всю цепочку доставки товара конечному потребителю
О стратегии развития и главных преимуществах маркетплейса Joom рассказал сооснователь и СЕО Joom Илья Широков.
Сегодня онлайн-платформа по доставке китайских товаров стала одной из самых быстрорастущих компаний за всю историю российского интернет-бизнеса, успешно конкурируя с крупнейшими западными компаниями в сфере eCommerce.
Основные преимущества Joom – это, в первую очередь, доставка посылок покупателям напрямую от продавцов, привлекательные цены и широчайший ассортимент товаров. В настоящее время компания активно работает над логистикой. В 2018 году Joom запустила собственную логистическую компанию Joom Logistics, которая даст возможность в значительной степени сократить время доставки заказа из Китая до конечного потребителя по России, взяв под полный контроль всю цепочку доставки.
Joom удалось привлечь лучших специалистов в области IT-разработки из России, Цюриха, Лондона и Нью-Йорка: в компании созданы максимально комфортные условия для работы, самореализации и развития. Более того, разрабатываются программы стажировок для привлечения молодых талантливых кадров.
Илья Широков рассказал в интервью Коммерсанту