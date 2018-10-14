14 октября 2018 10:59 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
20:48 | 13 октября
Joom берет под свой контроль всю цепочку доставки товара конечному потребителю
17:33 | 12 октября
35 организаций останутся без отопления из-за долгов
16:16 | 12 октября
Саратовцев приглашают на сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня»
15:00 | 12 октября
В Саратовском театре драмы открылся Четвертый всероссийский театральный фестиваль имени Олега Янковского
13:38 | 12 октября
Наталья Соколова уволена с поста министра занятости, труда и миграции
12:30 | 12 октября
Жительниц области приглашают на осмотр к маммологам
10:38 | 12 октября
Сотрудник следственного комитета подозревается в получении взятки
09:17 | 12 октября
Более половины жилых домов в регионе подключены к отоплению
18:00 | 11 октября
Результаты исследования корпоративной репутации в России объявлены в Москве
17:07 | 11 октября
В областном музее краеведения открылась международная фотовыставка "Материнство в дикой природе"
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Joom берет под свой контроль всю цепочку доставки товара конечному потребителю

Новости / Бизнес

О стратегии развития и главных преимуществах маркетплейса Joom рассказал сооснователь и СЕО Joom Илья Широков.

Joom берет под свой контроль всю цепочку доставки товара конечному потребителю

Сегодня онлайн-платформа по доставке китайских товаров стала одной из самых быстрорастущих компаний за всю историю российского интернет-бизнеса, успешно конкурируя с крупнейшими западными компаниями в сфере eCommerce.
Основные преимущества Joom – это, в первую очередь, доставка посылок покупателям напрямую от продавцов, привлекательные цены и широчайший ассортимент товаров. В настоящее время компания активно работает над логистикой. В 2018 году Joom запустила собственную логистическую компанию Joom Logistics, которая даст возможность в значительной степени сократить время доставки заказа из Китая до конечного потребителя по России, взяв под полный контроль всю цепочку доставки.
Joom удалось привлечь лучших специалистов в области IT-разработки из России, Цюриха, Лондона и Нью-Йорка: в компании созданы максимально комфортные условия для работы, самореализации и развития. Более того, разрабатываются программы стажировок для привлечения молодых талантливых кадров.
Илья Широков рассказал в интервью Коммерсанту
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код