Саратовцев приглашают на сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня»
Завтра, 13 октября, торговля развернется на Театральной площади, на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской» и на двух торговых площадках в Заводском районе: на пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке «Комсомольский» в пос. Комсомольский.
По информации регионального минсельхоза, покупателя предложат к реализации плодоовощную продукцию, яйца, хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия, крупы, молоко и молочные продукты, мясо, рыбу, колбасы и мясные деликатесы, мед и другие продукты питания.
Режим работы ярмарок - с 8.00 до 16.00.
По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.