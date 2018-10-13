13 октября 2018 01:33 СУББОТА
Новости
17:33 | 12 октября
35 организаций останутся без отопления из-за долгов
16:16 | 12 октября
Саратовцев приглашают на сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня»
15:00 | 12 октября
В Саратовском театре драмы открылся Четвертый всероссийский театральный фестиваль имени Олега Янковского
13:38 | 12 октября
Наталья Соколова уволена с поста министра занятости, труда и миграции
12:30 | 12 октября
Жительниц области приглашают на осмотр к маммологам
10:38 | 12 октября
Сотрудник следственного комитета подозревается в получении взятки
09:17 | 12 октября
Более половины жилых домов в регионе подключены к отоплению
18:00 | 11 октября
Результаты исследования корпоративной репутации в России объявлены в Москве
17:07 | 11 октября
В областном музее краеведения открылась международная фотовыставка "Материнство в дикой природе"
16:14 | 11 октября
В рамках Четвёртого Всероссийского фестиваля имени Олега Янковского состоится встреча с режиссером Владимиром Мирзоевым
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

35 организаций останутся без отопления из-за долгов

Новости / Новости ЖКХ
35 организаций останутся без отопления из-за долгов

Их общий долг перед энергетиками составляется более 20 млн рублей.

Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» сформировал перечень должников-юридических лиц, которые не будут подключены к отоплению из-за долгов. По информации пресс-службы компании, в него вошли 35 предприятий и организаций с задолженностью от 30 тыс. рублей и выше, не доплативших суммарно более 20 млн рублей.

Крупнейшими должниками из списка стали МУПП «Саратовгорэлектротранс» 3,9 млн рублей, ООО "Зодчий" с суммой долга 2,6 млн рублей, МУП "Банно-прачечное хозяйство" г. Саратова – 2 млн рублей, ГУПП "Институт Саратовгражданпроект" – 1,2 млн рублей, АО "Саратовэлектронпроект" – 1,1 млн рублей, АО "Научно-производственное предприятие "Контакт" – 491 тыс. рублей, ОАО "Роспечать" – 354 тыс. рублей, ООО "Авилон" – 306,2 тыс. рублей и другие.

- Ограничения в подачи тепловой энергии – это крайняя мера воздействия и соответствует нормам законодательства. Когда должник не реагирует на постоянные извещения от поставщика услуг и не идет на досудебное урегулирование вопроса, энергетики в праве ее применить. На данный момент неплательщикам направлены письменные уведомления о возможных санкциях и, в случае игнорирования требований, тепло в их помещения может не поступить до полного погашения задолженности. В канун старта отопительного сезона энергетики усиливают меры воздействия на должников в целях улучшения платежной дисциплины. Все действия «ЭнергосбыТ Плюс» предусмотрены законодательством РФ, - прокомментировали «ЭнергосбыТ Плюс».