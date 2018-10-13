35 организаций останутся без отопления из-за долгов

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Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» сформировал перечень должников-юридических лиц, которые не будут подключены к отоплению из-за долгов. По информации пресс-службы компании, в него вошли 35 предприятий и организаций с задолженностью от 30 тыс. рублей и выше, не доплативших суммарно более 20 млн рублей.Крупнейшими должниками из списка стали МУПП «Саратовгорэлектротранс» 3,9 млн рублей, ООО "Зодчий" с суммой долга 2,6 млн рублей, МУП "Банно-прачечное хозяйство" г. Саратова – 2 млн рублей, ГУПП "Институт Саратовгражданпроект" – 1,2 млн рублей, АО "Саратовэлектронпроект" – 1,1 млн рублей, АО "Научно-производственное предприятие "Контакт" – 491 тыс. рублей, ОАО "Роспечать" – 354 тыс. рублей, ООО "Авилон" – 306,2 тыс. рублей и другие.- Ограничения в подачи тепловой энергии – это крайняя мера воздействия и соответствует нормам законодательства. Когда должник не реагирует на постоянные извещения от поставщика услуг и не идет на досудебное урегулирование вопроса, энергетики в праве ее применить. На данный момент неплательщикам направлены письменные уведомления о возможных санкциях и, в случае игнорирования требований, тепло в их помещения может не поступить до полного погашения задолженности. В канун старта отопительного сезона энергетики усиливают меры воздействия на должников в целях улучшения платежной дисциплины. Все действия «ЭнергосбыТ Плюс» предусмотрены законодательством РФ, - прокомментировали «ЭнергосбыТ Плюс».