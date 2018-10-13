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Жительниц области приглашают на осмотр к маммологам

Новости / Здоровье
Жительниц области приглашают на осмотр к маммологам


Профилактические акции пройдут в рамках Всемирного дня борьбы с раком груди.

В региональном минздраве напомнили, что этот день отмечается ежегодно 15 октября. Рак молочной железы является одним из самых распространенных видов онкологических заболеваний у женщин. Он встречается во всех возрастных группах. Врачи-онкологи подчеркивают: чем раньше выявляется заболевание, тем проще его лечить. Основа профилактики – проведение регулярных профилактических осмотров у маммолога.

Традиционно при поддержке общественных и пациентских организаций Саратовской области в регионе проводятся дополнительные осмотры женщин врачами-маммологами в рамках Всемирного дня борьбы с раком груди. В ходе ранее проведенных акций у целого ряда обратившихся женщин удалось на ранних стадиях распознать новообразования груди и полностью излечить путем хирургической операции или других специальных методов.

В этом году областная акция состоится завтра, 13 октября. В ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» будут проводиться осмотры на базе ЛПО в Саратове и Вольске. Прием пациентов будет осуществляться по предварительной записи по телефону 39-44-20. При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис, СНИЛС, имеющиеся результаты обследования (если имеются).

Традиционно к акции присоединились районы области.

Фото https://health.admtyumen.ru