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Сотрудник следственного комитета подозревается в получении взятки

Новости / ЧП
Сотрудник следственного комитета подозревается в получении взятки


Возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.

Как сообщает пресс-служба следственного управления региона, в период с августа по сентябрь 2017 года заместитель руководителя территориального отдела СК, находясь в Марксе, потребовал от сотрудника полиции взятку в виде денег в размере 200 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за непривлечение полицейского к уголовной ответственности по делу, находящемуся в производстве подозреваемого. Денежные средства были получены им через посредника.

Сообщается, что уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Саратовской области.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Следственным управлением по Саратовской области в отношении заместителя руководителя межрайонного следственного отдела проводится служебная проверка.

"Следствие не намерено скрывать коррупционные факты и лиц их совершивших, тем более, когда речь идет о сотрудниках следственных органов, нарушивших присягу. Следственный комитет уделяет особое внимание чистоте в своих рядах, невзирая на чины и должности,", - прокомментировали в ведомстве.

Фото https://www.province.ru