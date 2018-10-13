Сотрудник следственного комитета подозревается в получении взятки

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Как сообщает пресс-служба следственного управления региона, в период с августа по сентябрь 2017 года заместитель руководителя территориального отдела СК, находясь в Марксе, потребовал от сотрудника полиции взятку в виде денег в размере 200 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за непривлечение полицейского к уголовной ответственности по делу, находящемуся в производстве подозреваемого. Денежные средства были получены им через посредника.Сообщается, что уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Саратовской области.В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.Следственным управлением по Саратовской области в отношении заместителя руководителя межрайонного следственного отдела проводится служебная проверка."Следствие не намерено скрывать коррупционные факты и лиц их совершивших, тем более, когда речь идет о сотрудниках следственных органов, нарушивших присягу. Следственный комитет уделяет особое внимание чистоте в своих рядах, невзирая на чины и должности,", - прокомментировали в ведомстве.Фото https://www.province.ru