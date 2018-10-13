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Более половины жилых домов в регионе подключены к отоплению

Новости / Новости ЖКХ
Более половины жилых домов в регионе подключены к отоплению


По состоянию на 10 октября в Саратовской области к отоплению подключены 7474 жилых домов (52,8%) и 4680 объектов социальной сферы (95,5%).

По информации министерства строительства и ЖКХ области, уже завершили вхождение в отопительный сезон, подключив теплоисточники, объекты социальной сферы и жилые дома 26 муниципалитетов области. Подключение к теплу продолжается в Александрово-Гайском, Балаковском, Балашовском, Воскресенском, Калининском, Красноармейском, Краснокутском, Марксовском, Пугачевском, Ртищевском, Советском, Татищевском, Хвалынском, Энгельсском районах и ЗАТО Светлый.

В областном центре к отоплению подключено 439 объектов социальной сферы (74,9%) и 2364 жилых дома (35,9%).

Фото https://avatars.mds.yandex.net