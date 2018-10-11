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Результаты исследования корпоративной репутации в России объявлены в Москве

Новости
Результаты исследования корпоративной репутации в России объявлены в Москве


EmCo и Reputation Institute провели в РФ ежегодное исследование корпоративной репутации по методологии RepTrak®. На конференции «Улучшение и защита корпоративной репутации в РФ», состоявшейся в Москве при поддержке АКМР и АРФИ, были обнародованы результаты работы. Для составления репутационного рейтинга была проанализирована деятельность 50 самых крупных российских и 145 международных компаний.

Среди отечественных компаний с самой высокой репутацией жителями России были названы Лаборатория Касперского, Яндекс и Аэрофлот, а среди международных – Bosch, Sony и BMW. Яндекс продемонстрировал значительное снижение репутации за год, но это не помешало ему стать лучшей отечественной компанией с точки зрения эмоционального восприятия. А вот Лаборатория Касперского вышла на лидерские позиции по совокупности рациональных параметров.

Лучшую динамику среди компаний России (репутация осталась на уровне прошлого года) показала РЖД, а худшая репутация закрепилась за МТС (репутация за год снизилась на 9,5 пункта).