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В областном музее краеведения открылась международная фотовыставка "Материнство в дикой природе"

Новости


Сегодня в полдень в Саратовском областном музее краеведения состоялась презентация международной фотовыставки "Материнство в дикой природе" .

Она приурочена к 90-летию отдела природы музея, которое отмечается в октябре 2018 года.

Выставка предоставлена Новым зоологическим музеем из Санкт-Петербурга.

Экспозицию составили более 50 работ фотографов со всего мира: Канада, США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Эстония, Россия. Авторы - ведущие фотографы-анималисты России: И. Шпиленок, С. Иванов, Ю. Артюхин, В. Шишенков, К. Шатенев, В. Медведев, А. Волков, а также зарубежные фотографы: Ph. Henry, A. Manske, K. Yuel (Канада), L.D. Mech, Т. Rucci, S. Sonsthagen, D. DiCarlo (США), Duncan Usher (Германия), Eric Baccega (Франция), Mauro Mozzarelli (Италия), M. Cardy (Великобритания), Sven Zacek (Эстония). Среди участников выставки есть обладатели самых значимых в мире наград в области фотографии: Фотограф года по версии BBC (The BBC Wildlife Photographer of the Year), G.D.T. Nature Photographer of the Year, лауреаты Международного фестиваля , участники ведущих проектов National Geographic и GEO.