В рамках Четвёртого Всероссийского фестиваля имени Олега Янковского состоится встреча с режиссером Владимиром Мирзоевым
Завтра в Саратовском академической театре драмы состоится открытие Четвёртого Всероссийского театрального фестиваля имени Олега Янковского.
В рамках программы фестиваля 12 октября в 12.00 часов в музее театра состоится встреча с режиссером театра и кино, лауреатом Государственной премии и премии «Чайка», автором книг «Апология театра», «Спящий режим», «Птичий язык», телевизионного цикла «Этюды о свободе» на «Дожде», Владимиром Мирзоевым.