Саратовский Театр хоровой музыки выступил в Астане
Вчера в Астане начался VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий, посвященный теме "Религиозные лидеры за безопасный мир".
За минувшие годы этот представительный форум приобрел статус крупнейшей и авторитетной площадки для встреч высших религиозных, государственных и общественных деятелей, обмена мнениями, поиска совместных ответов на актуальные проблемы современности. В рамках Съезда пройдет Международный фестиваль "Астана - голос мира". 500 артистов хора, представляющие пять континентов, различные религии и конфессии, впервые на сцене Дворца мира и согласия воспоют мир без войны и терроризма.