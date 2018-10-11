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Уникальная микробиологическая лаборатория появилась в Саратове

Новости


На саратовском предприятии NITA-FARM открылась уникальная для отрасли ветеринарной фармацевтики микробиологическая лаборатория.

На днях компания получила лицензию, которая дает право на создание официальной коллекции микроорганизмов III-IV групп патогенности.

Заключение Роспотребнадзора подтвердило, что лаборатория NITA-FARM соответствует всем требованиям безопасных условий труда, а значит продукты и окружающая среда не подвержены первичному загрязнению, внесенному воздушными потоками.

«Подобная лаборатория – уникальное явление для отрасли. Новая микробиологическая лаборатория – это более 350 квадратных метров чистых помещений, дополнительные возможности для исследований и 38 рабочих помещений. На сегодняшний день, созданная микробиологическая лаборатория - одна из немногих уникальных исследовательских площадок в отрасли ветеринарной фармацевтики, существующих в России», - отметили на предприятии.