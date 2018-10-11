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Лицей №56 отметил 50-летие

Новости
Лицей №56 отметил 50-летие


Самой яркой частью юбилея стал праздничный концерт.

По информации администрации Ленинского района, в праздничный день педагоги дали ряд открытых уроков, которые позволили родителям учащихся, выпускникам разных лет, ветеранам лицея, депутатам, представителям саратовских вузов и общественных организаций окунуться в школьную атмосферу и на некоторое время снова почувствовать себя учениками.

Затем на трех площадках всем приглашенным представили историю лицея с момента его строительства в 1968 году до настоящего времени, рассказали о достижениях учителей и учащихся в разные периоды работы учреждения.

В ходе праздничного концерта учащиеся искренне поздравили учителей с их профессиональным праздником, а любимый лицей №56 – с юбилеем. Кроме творческих номеров, на концерте было произнесено немало теплых слов, сотрудники лицея получили грамоты и благодарственные письма от городского комитета по образованию, администрации Ленинского района, депутатов городской думы. Не забыли на концерте и о ветеранах.

Фото http://nacekomie.ru