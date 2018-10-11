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Открывается выставка «Красота, рожденная морем…»

Новости / Культура
Открывается выставка «Красота, рожденная морем…»

Она начнет работу завтра, 12 октября, в историческом здании Радищевского музея.

Как сообщает пресс-служба учреждения, изучение коллекции резных паломнических реликвий из перламутра в собрании Радищевского музея послужило импульсом для выявления подобных произведений в собраниях других саратовских музеев и частных владельцев. Интересные экспонаты были выявлены в коллекциях Саратовского государственного художественного музея им. А.Н. Радищева, Саратовского областного музея краеведения, Музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского, их дополнили произведения от частных владельцев А.А. Боровского и О.Н. Бельской и предметы музея Свято-Троицкого кафедрального собора. Попытка объединить эти предметы, представить их историю бытования, осмыслить их художественную ценность стало целью организованной совместной выставки.

Экспозиция включает в себя самые разнообразные формы резной сувенирной продукции из перламутра. Это иконы и образки, кресты и четки, сувенирные броши. Практически все предметы были изготовлены в XIX-XX веках в Палестине, где этот вид резного искусства является одним из традиционных промыслов.

Большинство реликвий из саратовских собраний за редким исключением не имеют истории происхождения и источника поступления. Поэтому особую ценность имеют памятники, связанные с конкретными известными историческими лицами. Так, в экспозиции можно увидеть предметы, принадлежавшие вице-губернатору города Саратова А.А.Тилло (1846-1918), архиепископу Саратовскому и Вольскому Пимену (1923-1983) и многим другим.