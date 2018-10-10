Саратовцев приглашают за продуктами на Театральную площадь
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в ближайшую субботу, 13 октября.
По информации городского управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей, жителям города будут предложены мясная, рыбная, молочная, плодоовощная продукции и бахчевые культуры, фрукты, мед, крупы, мука, кулинарные, хлебобулочные, кондитерские изделия, саженцы, цветочно-декоративные растения, а также товары народных промыслов.
Планируется, что ярмарка будет работать с 8.00 до 16.00.
Фото https://i.haqqin.az