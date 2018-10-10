$8 млн будет инвестировано в Tkeycoin предпринимателями из ОАЭ
Предприниматели из ОАЭ инвестируют в блокчейн-проект Tkeycoin $8 млн.
Это уже второй инвестиционный транш бизнесменов – сумма первого составила $4 млн, сообщает о достигнутом соглашении МИЦ Известия.
При работе с отечественными и иностранными фирмами соглашение значительно усиливает престиж компании как партнера и контрагента, а также повышает финансовую репутацию проекта Tkeycoin. Более того, уже после проведения ICO крупные вложения станут прочным фундаментом для устойчивого роста курса криптовалюты.
Поскольку архитектура Tkeycoin оперативно взаимодействует с любыми субъектами экономики, платежными системами, корпоративным и государственным рынком, основанные на ней технологии могут стать основным направлением деятельности в финансовом сегменте ОАЭ в вопросах кибербезопасности.
Компания Tkeycoin намерена стать лидером в области мобильных платежей, существенно нарастив свою бизнес-активность на азиатском направлении после подписания соглашения с инвесторами ОАЭ.
Это уже второй инвестиционный транш бизнесменов – сумма первого составила $4 млн, сообщает о достигнутом соглашении МИЦ Известия.
При работе с отечественными и иностранными фирмами соглашение значительно усиливает престиж компании как партнера и контрагента, а также повышает финансовую репутацию проекта Tkeycoin. Более того, уже после проведения ICO крупные вложения станут прочным фундаментом для устойчивого роста курса криптовалюты.
Поскольку архитектура Tkeycoin оперативно взаимодействует с любыми субъектами экономики, платежными системами, корпоративным и государственным рынком, основанные на ней технологии могут стать основным направлением деятельности в финансовом сегменте ОАЭ в вопросах кибербезопасности.
Компания Tkeycoin намерена стать лидером в области мобильных платежей, существенно нарастив свою бизнес-активность на азиатском направлении после подписания соглашения с инвесторами ОАЭ.