10 октября 2018 00:11 СРЕДА
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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$8 млн будет инвестировано в Tkeycoin предпринимателями из ОАЭ

Новости / Бизнес
Предприниматели из ОАЭ инвестируют в блокчейн-проект Tkeycoin $8 млн.

$8 млн будет инвестировано в Tkeycoin предпринимателями из ОАЭ

Это уже второй инвестиционный транш бизнесменов – сумма первого составила $4 млн, сообщает о достигнутом соглашении МИЦ Известия.
При работе с отечественными и иностранными фирмами соглашение значительно усиливает престиж компании как партнера и контрагента, а также повышает финансовую репутацию проекта Tkeycoin. Более того, уже после проведения ICO крупные вложения станут прочным фундаментом для устойчивого роста курса криптовалюты.
Поскольку архитектура Tkeycoin оперативно взаимодействует с любыми субъектами экономики, платежными системами, корпоративным и государственным рынком, основанные на ней технологии могут стать основным направлением деятельности в финансовом сегменте ОАЭ в вопросах кибербезопасности.
Компания Tkeycoin намерена стать лидером в области мобильных платежей, существенно нарастив свою бизнес-активность на азиатском направлении после подписания соглашения с инвесторами ОАЭ.
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