В области впервые состоится межрегиональный фестиваль музыкального театра «От водевиля до мюзикла»

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Как рассказали в театре, в рамках фестиваля и в честь празднования 50-летия театра оперетты 3 и 4 ноября состоится юбилейный гала-концерт «Снова туда, где море огней!».19 октября пройдет творческий вечер солистки театра Елены Комисаровой «Поднимается занавес – начинается жизнь!». Также распахнут свои двери театральные гостиные. Одна из них названа «Будем знакомы, дорогие земляки!» (24 октября). Именно так назывался спектакль-концерт, которым 50 лет назад открывался первый театральный сезон. 14 ноября, также в формате театральной гостиной «Неотправленное письмо», зрителей ждет творческая встреча с солисткой театра Натальей Коваленко.16 октября состоится круглый стол «Оперетта XXI века – pro et contra», а также выставка театральных художников.Еще одна премьера, которая будет показана в рамках фестиваля 8 ноября, порадует любителей нестандартного подхода к театральному перфомансу. Их ожидает русский бурлеск современного композитора Александра Пантыкина с неожиданным названием «Чирик кердык ку-ку».23 ноября фестивальная программа завершится творческим вечером, посвященным 90-летию заслуженного артиста РСФСР, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Г.П.Банникова «Я любил тебя, жизнь!»Помимо праздничных мероприятий, проходящих в стенах театра, в ноябре в Энгельсской картинной галерее откроется выставка, посвященная 50-летию Саратовского театра оперетты и 90-летию Г.П.Банникова.Фото http://1.bp.blogspot.com