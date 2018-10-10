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При тушении пожара обнаружены тела пожилых супругов

Новости / ЧП
При тушении пожара обнаружены тела пожилых супругов


Трагедия произошла вчера утром в Аркадакском районе.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, 9 октября в 06 ч. 46 м. поступил сигнал о пожаре в частном деревянном доме в пос Летяжевский санаторий. Огонь распространился на площади 164 кв.м.

Сообщается, что в огне погибли хозяин дома и его супруга - 70-летние пенсионеры. Их тела были обнаружены пожарными в зоне горения.

В настоящее время причина пожара устанавливается.

Фото https://www.zercalo.org