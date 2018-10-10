При тушении пожара обнаружены тела пожилых супругов
Трагедия произошла вчера утром в Аркадакском районе.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, 9 октября в 06 ч. 46 м. поступил сигнал о пожаре в частном деревянном доме в пос Летяжевский санаторий. Огонь распространился на площади 164 кв.м.
Сообщается, что в огне погибли хозяин дома и его супруга - 70-летние пенсионеры. Их тела были обнаружены пожарными в зоне горения.
В настоящее время причина пожара устанавливается.
Фото https://www.zercalo.org