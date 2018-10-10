10 октября 2018 00:11 СРЕДА
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12:30 | 10 октября
1 ноября в Саратове начинается Всероссийский литературный конкурс "Класс!"
11:07 | 10 октября
Началась реализация единых социальных проездных билетов на ноябрь
09:49 | 10 октября
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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1 ноября в Саратове начинается Всероссийский литературный конкурс "Класс!"

Новости
1 ноября в Саратове начинается Всероссийский литературный конкурс "Класс!"

В ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная старту Всероссийского литературного конкурса «Класс!».

«Сегодня в каком-то смысле исторический день, потому что завершается цикл создания уникальной системы конкурсов, которая сможет возродить нашу любовь к литературе, - такими словами открыл конференцию Президент Трансконтинентальной Медиакомпании Александр Митрошенков. – Можно сказать, конечная цель проекта, чтобы через 10 лет у нас появились нобелевские лауреаты в области литературы».

Первый сезон конкурса стартует в пяти регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Саратове и Нижнем Новгороде. Через 2-3 года проект планируется расширить до 50-60 регионов.