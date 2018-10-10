1 ноября в Саратове начинается Всероссийский литературный конкурс "Класс!"
В ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная старту Всероссийского литературного конкурса «Класс!».
«Сегодня в каком-то смысле исторический день, потому что завершается цикл создания уникальной системы конкурсов, которая сможет возродить нашу любовь к литературе, - такими словами открыл конференцию Президент Трансконтинентальной Медиакомпании Александр Митрошенков. – Можно сказать, конечная цель проекта, чтобы через 10 лет у нас появились нобелевские лауреаты в области литературы».
Первый сезон конкурса стартует в пяти регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Саратове и Нижнем Новгороде. Через 2-3 года проект планируется расширить до 50-60 регионов.