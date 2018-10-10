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Началась реализация единых социальных проездных билетов на ноябрь

Новости
Началась реализация единых социальных проездных билетов на ноябрь

С 7 октября в области стартовала кампания по реализации единых социальных проездных билетов на ноябрь.

Граждане, имеющие право на льготы по проезду, могут заблаговременно приобрести билеты во всех пунктах реализации.

В Саратове находится 100 пунктов реализации проездных. Так, реализация билетов осуществляется во всех почтовых отделениях города, в центре продажи билетов МУПП «СГЭТ» (ул.Большая Казачья, 110) и в киосках СГЭТ, в киосках и павильонах ООО СПО «Спорт-Сервис», в большинстве павильонов ООО «ПлатежЦентра», в кассах АО «СарАвтовокзал», а также в других пунктах продаж.

Информацию о расположении пунктов продажи билетов и изменении их адресов можно уточнить на сайте министерства социального развития области http://www.social.saratov.gov.ru во вкладке «Карта пунктов продажи единых социальных проездных билетов», а также по телефону горячей линии в Саратове: 8(845-2) 65-39-21.

Бесплатная выдача проездных билетов для детей-инвалидов, учащихся из многодетных семей, детей-сирот производится в учреждениях социальной защиты населения области.