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Временно ограничивается движение через железнодорожный переезд в Саратовском районе

Новости
Временно ограничивается движение через железнодорожный переезд в Саратовском районе

В связи с ремонтными работами с 11:00 часов до 17:00 часов 10 октября будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 1 км ст. Багаевка (автодорога Саратов – Красный Текстильщик, с. Александровка, Саратовский муниципальный район).

Объезд возможен через переезд на 16 км ст. Багаевка (автодорога с. Александровка).
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.