Временно ограничивается движение через железнодорожный переезд в Саратовском районе
В связи с ремонтными работами с 11:00 часов до 17:00 часов 10 октября будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 1 км ст. Багаевка (автодорога Саратов – Красный Текстильщик, с. Александровка, Саратовский муниципальный район).
Объезд возможен через переезд на 16 км ст. Багаевка (автодорога с. Александровка).
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.