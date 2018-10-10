10 октября 2018 13:49 СРЕДА
Новости
11:07 | 10 октября
Началась реализация единых социальных проездных билетов на ноябрь
09:49 | 10 октября
Временно ограничивается движение через железнодорожный переезд в Саратовском районе
09:00 | 10 октября
В субботу пройдет второй фестиваль добрых дел «Добрый Саратов»
17:08 | 09 октября
Три счастливых дня под названием «Век детства»
15:32 | 09 октября
Саратовцам покажут места, где раньше находились домовые церкви
14:24 | 09 октября
Пенсионерка осталась без денег и украшений после "снятия порчи"
13:17 | 09 октября
Переезд в Заводском районе на четыре часа закроют на ремонт
12:10 | 09 октября
За сутки сгорели 19 т семян подсолнечника
11:03 | 09 октября
Саратовцы услышат "Орган Европы-Америки"
09:55 | 09 октября
Битбоксер Вахтанг исполнил проникновенную композицию «Обнадежь надеждой, нирвана» на стихи Михаила Гуцериева
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В субботу пройдет второй фестиваль добрых дел «Добрый Саратов»

Новости
В субботу пройдет второй фестиваль добрых дел «Добрый Саратов»

Он состоится в городском парке Липки с 11.00 до 16.00.

По информации организаторов, Саратов второй год поддерживает общественное движение «Добрые города», которое охватывает многие населенные пункты страны. На празднике каждый сможет сделать доброе дело, стать благотворителем и узнать больше о городских НКО и адресах помощи.

На фестивале пройдут акции, активности, направленные на решение различных социальных задач и помощь конкретным людям. Среди участников фестиваля - экологическое движение «Зеленый бык», фонд «Савва», проект поддержки слепоглухих людей «Просто вместе», Саратовское отделение «Волонтеры победы», Российские студенческие отряды Саратовское отделение, организация оказания помощи больным муковисцидозом «Свободное дыхание», фонд «Радость движения», спортивный клуб игроков и любителей следж-хоккея Саратовской области, Саратовское отделение Союза Добровольцев России, Саратовское отделение Российского союза молодежи, детский клуб «Вверх тормашками», центр коммуникативных и информационных технологий «Апрель», молодежный проект «В стиле жить», молодежное отделение ОНФ, Инструментальный музыкант Вахтанг Торели, группа «Second day».

Подготовлена интересная программа - фотосушки, фотозоны, аниматоры для детей, патриотический квест, «доброе» оригами, ярмарка добра, демонстрация робототехники, лекции lifestyle, костюмированное представление, демонстрация сбора раздельного мусора, концерт известных саратовских музыкантов. Об этом сообщает министерство внутренней политики и общественных отношений области.

Фото http://gkh64.ru