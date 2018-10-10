В субботу пройдет второй фестиваль добрых дел «Добрый Саратов»
Он состоится в городском парке Липки с 11.00 до 16.00.
По информации организаторов, Саратов второй год поддерживает общественное движение «Добрые города», которое охватывает многие населенные пункты страны. На празднике каждый сможет сделать доброе дело, стать благотворителем и узнать больше о городских НКО и адресах помощи.
На фестивале пройдут акции, активности, направленные на решение различных социальных задач и помощь конкретным людям. Среди участников фестиваля - экологическое движение «Зеленый бык», фонд «Савва», проект поддержки слепоглухих людей «Просто вместе», Саратовское отделение «Волонтеры победы», Российские студенческие отряды Саратовское отделение, организация оказания помощи больным муковисцидозом «Свободное дыхание», фонд «Радость движения», спортивный клуб игроков и любителей следж-хоккея Саратовской области, Саратовское отделение Союза Добровольцев России, Саратовское отделение Российского союза молодежи, детский клуб «Вверх тормашками», центр коммуникативных и информационных технологий «Апрель», молодежный проект «В стиле жить», молодежное отделение ОНФ, Инструментальный музыкант Вахтанг Торели, группа «Second day».
Подготовлена интересная программа - фотосушки, фотозоны, аниматоры для детей, патриотический квест, «доброе» оригами, ярмарка добра, демонстрация робототехники, лекции lifestyle, костюмированное представление, демонстрация сбора раздельного мусора, концерт известных саратовских музыкантов. Об этом сообщает министерство внутренней политики и общественных отношений области.
Фото http://gkh64.ru