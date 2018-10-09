Три счастливых дня под названием «Век детства»

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«Известия Российских регионов» уже рассказывали о том, насколько интересной была работа Четырнадцатой творческой лаборатории «Четвертая высота» под руководством известного театрального критика Олега Лоевского. Эскизы по произведениям Астрид Линдгрен «Мы на острове Сальткрока», Фёдора Достоевского «Вечный муж», по пьесе Виктора Розова «С вечера до полудня» своей зрелостью напоминали почти готовый спектакль, и присутствующие на показах зрители сошлись в желании, чтобы все три названия были в дальнейшем включены в репертуар театра Ю.П.Киселева.Второй день начался с экскурсии гостей и участников по экспозициям театра, продолжился официальной церемонией гашения памятного конверта Почты России, изданного к 100-летию ТЮЗа Киселева.Одним из ключевых событий «Века детства» стало заседание «круглого стола». Встреча практиков театра на дне рождения саратовского ТЮЗа стало хорошим поводом для разговора о современном положении, статусе и проблемах тюзовского движения. В работе круглого стола участвовали приглашенные на фестиваль театральные критики — главный редактор газеты «Экран и сцена» Екатерина Дмитриевская, главный редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская из Санкт-Петербурга, заслуженный работник культуры РФ Татьяна Тихоновец из Перми.Театральный критик и драматург Олег Лоевский задал тон заседанию, отметив, что детство очень изменилось. Его поддержал режиссер и педагог Сергей Казарновский. «Раньше боялись отрицательного влияния двора. Говорили: страшная вещь, надо уберечь ребенка. Сейчас боятся интернета. Все это ерунда полная, если этой среде противопоставлять другие ценности», - выступил гость. По словам Казарновского, роль театрального образования в жизни подрастающего поколения колоссальна. «Театр дает фантастическое воспитание, здесь каждый человек является учителем», - подытожил режиссер. По мнению других спикеров, дети уходят в интернет, потому что в настоящей жизни сместились ориентиры, и в нем ребятам дискомфортно, тогда как в виртуальной реальности есть четкие правила игры. Театральный критик Татьяна Тихоновец подчеркнула: необходимо делать все возможное, чтобы язык драматургов и юных современных зрителей не расходился.Завершился второй юбилейный день показом спектакля Ильи Ротенберга «Все будет хорошо», подготовленного на основе интервью с сотрудниками театра и поставленного по итогам тринадцатой по счету творческой лаборатории «Четвертая высота. Саратов документальный».Центральные события «Века детства» прошли 4 октября. В 15.30 перед историческим зданием ТЮЗа на Вольской, 83, совершить «Поклон альма-матер» и возложить цветы к памятным доскам Юрию Киселеву и народной артистке СССР Зое Спириной пришли народный артист России и художественный руководитель саратовского ТЮЗа Юрий Ошеров, известные артисты театра и кино народный артист России Владимир Краснов, заслуженные артисты России Сергей Пускепалис и Игорь Яцко, актер театра Петра Фоменко Иван Верховых, а также многие другие артисты и творческие деятели, чья судьба неразрывно связана с Саратовским ТЮЗом. Жителей города, именитых гостей встречали сказочные персонажи, многие вместе с героями детских спектаклей кружились в веселом вихре танцев.Приветствуя собравшихся, Юрий Ошеров напомнил, что областное правительство сделало театру Киселева подарок и в преддверии юбилея передало историческое здание ТЮЗа его коллективу.После этого слово взял Владимир Краснов. Он выразил сожаление по поводу того, что от кабинета Юрия Киселева не осталось и следа. «С таким отношением к истории мы скоро станет манкуртами», - негодовал Владимир Александрович. Присутствующие у старого ТЮЗа чиновники уверили, что обстановка кабинета будет воссоздана.После встречи у исторического здания собравшиеся во главе с Юрием Ошеровым направились к новому, где на площади состоялось открытие памятника Юрию Петровичу Киселеву. Основатель первого старейшего профессионального театра для детей словно открывает объятия навстречу детворе, живущей в 21 веке. И уютно устроившийся под левой рукой мастера озорной Буратино абсолютно живой и, кажется, в любое мгновение готов сорваться с места и открыть золотым ключиком заветную дверцу в сказочный мир под названием «театр».О том, с чего этот мир начинался, как развивался, зрители увидели вечером на премьерном показе документального спектакля-реконструкции «Переход». В постановочную группу спектакля по итогам лаборатории в 2017 году вошли драматург Марина Крапивина и режиссер-постановщик Талгат Баталов из Москвы, к ним также присоединились художник Наталья Чернова из Санкт-Петербурга и московский видео-художник Дмитрий Соболев.Ключевой фигурой постановки стал, разумеется, Дмитрий Николаевич Басаллыго. Именно ему, режиссеру и актеру, принадлежит идея открытия первого в мире детского театра. По инициативе Бассалыго на базе возглавляемого им Солдатского театра имени Революции осенью 1918 года возник «Бесплатный для детей пролетариата и крестьян советский драматический школьный театр имени вождя рабоче-крестьянской революции Владимира Ильича Ленина». Основателя саратовского ТЮЗа играет актер Владимир Егоров. Молодой, но опытный мастер сцены, крепкий и основательный внешне, тонко организованный внутренне, Егоров очень подходит на роль человека, который в годы революционных лихолетий, голода и нищеты, принял решение поддержать детство искусством. Силен собирательный образ революции. Сегодня зал нового здания ТЮЗа оформлен в серо-синих тонах, отсылающих к первому спектаклю в репертуаре саратовского театра юного зрителя - «Синяя птица». Революция, провозглашающая новую жизнь, появлялась Алой птицей, покоряя развевающимися пурпурными одеждами, стройностью и жизнеутверждающим вокалом.Листая страницы театральной истории, молодые актеры ТЮЗа примеряли образы старших товарищей. Каждый избрал для себя собственную неповторимую тональность. Философским диалогом с Юрием Киселевым прозвучали слова мастера в исполнении режиссера, педагога и актера Артема Кузина. Хулиганисто-шутливо в образе Юрия Ошерова предстал Александр Степанов. В сценах поступления на актерское отделение и студенческой свадьбы со Светланой Лаврентьевой столько юношеского задора! Это настроение сменяется вдумчивым чтением строк о родном театре Ошеровым-мэтром. В его голосе любовь, грусть, благодарность.В финале спектакля на экране перед нами проплывает мартиролог. Возникают любимые лица, которые сделали наше детство счастливым, и исчезают. В этом быстром мелькании огромный смысл. Зрителю предоставляется возможность остановиться воспоминанием о том или ином дорогом сердцу артисте самому. Самому создать в своей душе спектакль под названием «Мой ТЮЗ». И дружно вступить с родным театром в следующее столетие. С благодарностью и жаждой сотворчества. Не забывая о «принципе локотка», о чем не уставал напоминать Юрий Петрович Киселев.Авторы Елена Маркелова и Татьяна Горпиняк