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Саратовцам покажут места, где раньше находились домовые церкви

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Городской центр им. П.А. Столыпина приглашает на экскурсию, которая состоится 14 октября в 12.00.

Экскурсию проведет сотрудник отдела редких книг Зональной научной библиотеки СГУ, выпускница курса «Утраченные храмы Саратова», Светлана Клейменова.

Уникальная информация о домовых церквях собиралась ей в течение нескольких месяцев. Известно, что до 1918 года в Саратове действовало около 20 домовых храмов.

Длительность экскурсии 1 час 45 минут.

Начало маршрута около церкви «Утоли моя печали».