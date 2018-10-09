Саратовцам покажут места, где раньше находились домовые церкви
Городской центр им. П.А. Столыпина приглашает на экскурсию, которая состоится 14 октября в 12.00.
Экскурсию проведет сотрудник отдела редких книг Зональной научной библиотеки СГУ, выпускница курса «Утраченные храмы Саратова», Светлана Клейменова.
Уникальная информация о домовых церквях собиралась ей в течение нескольких месяцев. Известно, что до 1918 года в Саратове действовало около 20 домовых храмов.
Длительность экскурсии 1 час 45 минут.
Начало маршрута около церкви «Утоли моя печали».