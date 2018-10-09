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Пенсионерка осталась без денег и украшений после "снятия порчи"

Новости / ЧП
Пенсионерка осталась без денег и украшений после "снятия порчи"


Случай мошенничества выявлен в Волжском районе Саратова.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, в дом к местной жительницы пришла неизвестная женщина, обладающая, по ее словам, экстрасенсорными способностями. Гостья объявила, что на хозяйке квартиры порча, которую необходимо срочно снять. Пенсионерка поняла, что попалась на уловку аферистов после того, как незнакомка оставила ее без золотых украшений и денег.

Жертвой мошенничества также стала пожилая жительница Ртищева. Она рассказала полицейским, что отдала неизвестной женщине, пришедшей к ней домой, 66 тысяч рублей. "Незнакомка сообщила ей, что деньги, которые сейчас в обороте, отменят и предложила обменять их в банке на новые. После того, как визитерша не объявилась, пенсионерка обратилась в полицию", - рассказали в Главке.

Жителей области просят сообщать обо всех фактах мошенничества в ближайший отдел полиции или по телефону «02» (по мобильному телефону – «102» или «112»).

Фото http://nasha-shumiha.ru